Самоходные установки разминирования появились у границ Донецкой Народной Республики. Технику разместила украинская армия для подготовки наступления на позиции непризнанного государства. Так утверждают журналисты издания WarGonzo, ссылаясь на собственные источники.

По их данным, у границ Новороссии появились минимум десять установок УР-77 (“Змей Горыныч”). При этом доставку техники, утверждают источники журналистов, курируют иностранные военные специалисты. Предполагается, что с помощью установок разминирования ВСУ начнут расчищать южные территории. Есть и другая версия: техника нужна именно здесь для того, чтобы отвлечь ополченцев от реального направления атаки.

В любом случае, стягивание такой техники к границам самопровозглашённой республики – подготовка к полномасштабному наступлению на ДНР, утверждает WarGonzo.

Официального подтверждения информации о концентрации на границе самоходных установок разминирования со стороны представителей Донецкой Народной Республики пока нет.