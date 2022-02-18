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17 февраля ВС Украины били по Донецкому аэропорту с использованием запрещенных 152-миллиметровых артиллерийских орудий. Подробности о вчерашних обстрелах самопровозглашенных ДНР и ЛНР раскрыл телеграм-канал WarGonzo.

Автор рассказал, что после 5 часов утра в четверг ВСУ открыли минометный и гранатометный огонь сразу с нескольких направлений и обстреляли населенные пункты в обеих республиках. Ополчение было вынуждено отвечать, чтобы подавить огневые точки и защитить мирное население от атаки украинской армии.

После этого был нанесен мощный удар по Донецкому аэропорту из тяжелых артиллерийских установок.

Сегодня утром Киев уже отметился обстрелами населенного пункта Новая Кондрашовка, что на территории Луганской народной республики. По мнению экспертов, напряжение сейчас будет только расти, так как задача Киева заключается во втягивании в конфликт на востоке России.

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