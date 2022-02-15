Вопреки спекуляциям в западных СМИ о возможности вступления Финляндии в НАТО, оживившихся на фоне «украинского кризиса», финское руководство подчеркивает преемственность текущей политики страны. Об этом пишет на военно-аналитическом портале War on the Rocks Матти Песу, научный сотрудник Финского института международных отношений. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Пока Россия окружает Украину вооруженными силами, средства массовой информации и эксперты в трансатлантическом пространстве активно размышляют о том, рассматривает ли Финляндия возможность вступления в НАТО. Даже президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен заявляли о возможности присоединения Финляндии к альянсу. Находится ли Финляндия на пороге такого стратегического сдвига? По всей вероятности, нет», – отмечает Песу.

Вопреки оживленным западным спекуляциям, финское руководство подчеркнуло преемственность текущей политики страны. Президент Финляндии Саули Ниинистё в своей известной речи отвергла недавние требования России прекратить дальнейшее расширение НАТО. Многие комментаторы восприняли это лишь как то, что Финляндия «будет стремиться вступить в НАТО, если Россия вторгнется в Украину». Но эти голоса игнорируют то, что в той же речи Ниинистё также заявил, что «внешняя политика Финляндии и линия безопасности остаются стабильными».

Финляндия де-факто согласует свою оборонную политику с НАТО. Несмотря на свой «нейтральный» статус, Финляндия является неотъемлемым игроком в сфере безопасности в Северной Европе.

В отличие от большинства европейских стран, после окончания холодной войны, Финляндия решила сохранить значительную армию. Численность Сил обороны для военного времени составляет 280 000 человек, хотя это разительно контрастирует с их численностью в 23 000 человек в мирное время. Финляндия имеет одни из крупнейших и наиболее оснащенных артиллерийских сил в Европе, включающей 1500 артиллерийских систем и способную наносить высокоточные удары. Кроме того, Финляндия решила заменить свой парк истребителей F/A-18 на 64 F-35, что в будущем значительно повысит обороноспособность.

В европейской Арктике Финляндия предлагает НАТО буферную зону для защиты северного побережья Норвегии, что имеет решающее значение для альянса в охране прохода в северную Атлантику и тем самым способности Америки усилить европейский театр военных действий.

После 2014 года Финляндия активизировала военное сотрудничество со Швецией и странами НАТО. «Партнерство с расширенными возможностями» с НАТО также предоставляет Финляндии доступ к военным учениям альянса, развивая оперативную совместимость с союзными силами.

«Но есть по крайней мере три причины, по которым традиционная система безопасности Финляндии будет сохраняться», – указывает Песу.

Во-первых, финское общественное мнение по-прежнему против членства в НАТО. Хотя оппозиция членству неуклонно снижалась в течение нескольких лет, противники по-прежнему сохраняют преимущество в публичных опросах. Только две из 10 партий в финском парламенте – одна крупная, другая малая – в настоящее время поддерживают членство в НАТО.

Во-вторых, финское руководство рассматривает нынешний статус страны как полезный инструмент для поддержания регионального статус-кво и предотвращения эскалации в Северной Европе. Иными словами, финские политики не намерены «раскачивать лодку». Решение добиваться членства в НАТО может привести к вынужденным контрмерам России против Финляндии, потенциально дестабилизируя весь регион Балтийского моря.

В-третьих, в Финляндии существует твердый консенсус в отношении поддержания дружественных взаимоотношений с Россией. Более того, регулярное общение между Ниинистё и президентом России Владимиром Путиным делает Финляндию полезным и значимым партнером в глазах таких крупных игроков, как США, Германия и Франция.

«Военное присутствие России вблизи границ Финляндии весьма ограничено, и Россия никогда не была настроена к Финляндии враждебно. Если Москва займет более агрессивную позицию, Хельсинки может счесть вступление в альянс лучшим вариантом. Российские лидеры, вероятно, понимают это, в чем заключается главная причина их прагматичной политики в отношении Финляндии», – отмечает финский аналитик.

По его мнению, «потенциальное членство Финляндии в НАТО, в конечном счете, сводится к хладнокровному анализу затрат и выгод: перевешивают ли выгоды от вступления в НАТО риски, связанные с опасностью региональной эскалации и ответными мерами России? Финны задают вполне закономерные вопросы о том, способен ли альянс достичь единодушия в кризисной ситуации или есть ли у кого-либо из союзников по НАТО, кроме Соединенных Штатов, реальная возможность поддержать Финляндию в военном конфликте», который она по своей инициативе допускать не намерена.

Для НАТО наличие Финляндии в альянсе имеет много больший стратегический смысл. Это не принесет «нового бремени», самодостаточный подход Хельсинки к защите своей территории сохранится, как и союзнические обязательства, включая оказание помощи странам Балтии. Но это не будет большим отличием от того, что уже делает Финляндия. Много важнее, что «если бы Финляндия и Швеция вступили в НАТО, это позволило бы альянсу реализовать более эффективные оперативные планы для всего североевропейского стратегического региона», – подчеркивает Матти Песу.