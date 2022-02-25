Реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями и дегенеративными болезнями может стать проще. Учёные разработали методику, которая позволяет выращивать костную ткань из стволовых клеток быстрее. Об этом сообщили исследователи из Королевского университета в австралийском Мельбурне.

Как оказалось, костная ткань из стволовых клеток образуется активнее, если на неё воздействовать ультразвуком. В этом случае период “превращения” сокращается до нескольких дней. Причём каких-то особых препаратов пациенту давать не придётся. Да и сама технология отличается простотой: учёные разработали небольшой микрочип, который генерирует звук необходимой частоты.

Разработка австралийских учёных может внести существенный вклад в развитие медицины. Раньше восстановление кости из стволовых клеток стоило дорого и при этом оборудование для этой процедуры почти не производилось. Оба этих обстоятельства приводили к тому, что эффективная методика для лечения пациентов применялась крайне редко. После от открытия австралийских учёных всё может измениться.