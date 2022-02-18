Финляндия планировала приобрести у США 64 истребителя пятого поколения F-35 почти за 10 миллионов долларов, но сейчас засомневалась в целесообразности данного решения, пишет американское издание Military Watch.

Эксперты отмечают, что сомнения Хельсинки связаны с крушениями F-35 сперва на учениях в Великобритании, а затем и при аварийной посадке на авианосец «Карл Винсон». Подобные эпизоды показывают, что истребители «не доделаны» и вряд ли смогут принести реальную практическую пользу ВВС страны.

Военное ведомство Финляндии уже сообщило, что F-35 представляет собой хороший истребитель, однако он не сможет ничего противопоставить российским ВКС. Соединенные Штаты в ответ выдали очередные рекламные воззвания, расхваливая возможности самолета. Фактически они пытаются заставить Хельсинки все же купить истребители, но все будет зависеть от решения финских ВВС.