Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что осудит признание Россией ЛНР и ДНР только в случае, если президент Украины Зеленский сделает то же самое в отношении агрессии НАТО против Югославии в 1999 году. Так он ответил на призыв украинского посла в Белграде Александра Александровича.

Вучич также заявил, что несмотря на евроинтеграционные устремления Сербии, она не собирается отказываться от своих друзей.

«Он (Александрович — Discover.ru) требовал от нас осудить российскую агрессию. Но у меня на это простой ответ — мы небольшая страна, мы не желаем лишать себя друзей, мы не решаем судьбу Украины», – заявил сербский лидер.

Ранее Вучич сообщал, что хотя официальный Белград выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины, подавляющее большинство населения поддерживает Россию.