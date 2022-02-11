К концу текущего года второй полк МБР УР-100Н УТТХ с гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард» будет передан в ракетные войска стратегического назначения ВС России, сообщили представители Минобороны.

На дежурство этот полк заступит в декабре 2022 года. В его состав войдут шахтные установки для пуска баллистических ракет и командные пункты, рассказал источник.

Также он отметил, что ракеты будут переданы Ясненскому соединению РВСН.

Напомним, что первый полк с межконтинентальными баллистическими ракетами и блоками «Авангард» заступил на боевое дежурство еще в 2019 году. Его передали Домбаровской дивизии, которая дислоцируется в Оренбургской области.

Гиперзвуковые блоки «Авангард» способны разгоняться до 27 чисел Маха. Управление ним осуществляется на всем протяжении полета.