Подразделения Вооруженных сил Украины вошли в Киев, рассказало информационное агентство УНИАН. Сразу же после этого военнослужащие запретили жителям украинской столицы снимать боевую технику и выкладывать в Сеть фото- и видеоматериалы.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что украинские военные переходят в фазу обороны в столице Украины. Он обратился к населению с с призывом сделать запасы воды, пищи и предметов первой необходимости. Жители города должны оставаться дома, однако в случае необходимости оказывать всяческую помощь военнослужащим украинской армии.

Напомним, что 24 февраля представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военнослужащие успешно высадились на аэродроме в Гостомеле. Для этой цели было использовано около двухсот вертолетов.

В четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по освобождению Донбасса, а также денацификации и демилитаризации Украины.