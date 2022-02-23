В прошлом году Киев расхрабрился и захватил село Старомарьевка, которой долгое время оставалось в серой зоне на юге линии разграничения. ВСУ навели понтонную переправу и на этом сочли свою миссию выполненной. Однако сегодня они взорвали свой собственный мост, пишет телеграм-канал «Сводки ополчения Новороссии».

Авторы ссылаются на заявление Даниила Безсонова, в настоящий момент исполняющего обязанности министра информации ДНР. Он пояснил, что Киев почувствовал «запах жареного» и уничтожил мост. При этом никаких следов осколков не обнаружено, хотя судя по всему, взрывали сооружение в несколько попыток.

Безсонов также напомнил, как громогласно Киев рассуждал в ноябре прошлого года об использовании сооружения для форсирования реки и продвижении дальше на территорию ДНР.