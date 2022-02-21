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Три беспилотника Bayraktar TB2, кружившие над Донбассом минувшей ночью, не только корректировали огонь артиллерийских орудий. У них была еще одна важная цель – выявить позиции зенитно-ракетных систем ополчения ДНР и огневых точек самопровозглашенной республики, сообщил портал Avia.Pro.

Народная милиция задействовала против беспилотников свои ЗРК, однако дроны кружили на высоте более 5 000 метров и сбить их не удалось. При этом защитники ДНР раскрыли свои огневые позиции, по которым на протяжении последующих суток практически беспрерывно наносились артиллерийские удары.

Эксперты отмечают, что ополчению ДНР все же удалось отразить столь мощный натиск. Однако Киев продемонстрировал изобретательность, используя новые трюки для обнаружения позиций систем ПВО Донбасса.

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