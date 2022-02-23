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Киев не только не прекращает обстрелы территорий ДНР и ЛНР, но и усиливает присутствие на границах республик. Представитель Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что ВСУ подтягивают реактивные системы залпового огня «Град», а также намеревается задействовать комплексы ПВО «Бук-М1» и С-300.

По словам Басурина, комплексы противовоздушной обороны Киев может задействовать для атак на пассажирские самолеты, чтобы снова обвинить в катастрофе республики Донбасса или Россию.

Кроме того, Украина усиливает позиции в Мариуполе. В этот город уже вошли пять РСЗО «Град», а также восемь танков, которые могут наносить удары по территории Донецкой народной республики. Комплексы «Бук-М1» размещены у города Краматорск, а также у населенных пунктов Торецк, Новоалександровка и Камышное.

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  • 22.02.2022
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