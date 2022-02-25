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ВСУ атаковали Кировский район Донецка с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У». Боезаряд упал всего в 400 метрах от нефтебазы, причем именно она скорее всего и была целью украинских военных.

Представительство ДНР в Совместном центре координации и контроля режима прекращения огня сообщили, что головная часть боезаряда не сработала. Также оно разместило в официальном телеграм-канале фотографии обломков ракеты.

Ранее Киев нанес удар по донецкой нефтебазе артиллерийским снарядом. Вспыхнул пожар, который к настоящему моменту уже потушили, сообщили в представительстве ДНР.

Напомним, что хотя военнослужащие ВСУ уже понимают бессмысленность сопротивления и сдаются в плен, украинские войска все же продолжают наносить удары по Донбассу. Причем в основном их целями являются объекты стратегически важной гражданской инфраструктуры.

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