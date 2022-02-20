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По Донецкому заводу химических изделий попало более 10 мин из украинских минометов, заявили представители самопровозглашенной ДНР. Всего же ранним утром ВСУ атаковали республику тремя десятками минометных ударов.

Так, около 6 часов утра были проведены первые атаки на Докучаевск. Этот город стратегически важен для Киева, так как из него можно вести обстрелы столицы республики.

Примерно в 6:35 минометчики начали бить по Спартаку и Донецку. Для этой цели использовались 120-миллиметровые минометы. Чуть больше 10 зарядок угодило по заводу химических изделий в столице республики.

Напомним, что Киев с 17 февраля интенсивно обстреливает ДНР и ЛНР. Власти республик заявляют о возможной крупной провокации, а также о полномасштабном наступлении ВСУ.

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