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В ходе обстрела населенного пункта Зайцево, что рядом с Горловкой, ВСУ задействовали болгарские боеприпасы, изготовленные на заводе «Арсенал». Речь идет о 30-миилиметровых снарядах к гранатометам RHV-HEF, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В военном ведомстве назвали появление таких боезарядов неопровержимым доказательством продолжающейся накачки Украины оружием со стороны Североатлантического альянса. Причем если раньше Запад запрещал использовать вооружение и боеприпасы на Донбассе, то сейчас он поставляет все это специально для обстрелов народных республик.

Напомним, что интенсивность атакующих действий ВСУ стремительно возросла еще в минувшую пятницу. Киев обстреливает территории ДНР и ЛНР из запрещенных видов вооружения, пытаясь разрушить важные объекты гражданской инфраструктуры, а также бьет по позициям ополчения.

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