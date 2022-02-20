В ходе обстрела населенного пункта Зайцево, что рядом с Горловкой, ВСУ задействовали болгарские боеприпасы, изготовленные на заводе «Арсенал». Речь идет о 30-миилиметровых снарядах к гранатометам RHV-HEF, сообщили в Народной милиции самопровозглашенной ДНР.

В военном ведомстве назвали появление таких боезарядов неопровержимым доказательством продолжающейся накачки Украины оружием со стороны Североатлантического альянса. Причем если раньше Запад запрещал использовать вооружение и боеприпасы на Донбассе, то сейчас он поставляет все это специально для обстрелов народных республик.

Напомним, что интенсивность атакующих действий ВСУ стремительно возросла еще в минувшую пятницу. Киев обстреливает территории ДНР и ЛНР из запрещенных видов вооружения, пытаясь разрушить важные объекты гражданской инфраструктуры, а также бьет по позициям ополчения.