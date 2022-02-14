В воскресенье вечером ВСУ атаковали позиции ополчения на юге ДНР из 120-миллиметровых минометов. Причем перед самым обстрелом в данном районе был замечен разведывательный самолет ВВС США, сообщил портал Avia.Pro.

Эксперты, отследившие самолет по мониторинговым ресурсам, отмечают, что он летал практически у самой линии разграничения в Донбассе. При этом пристальное внимание уделялось населенному пункту Коминтерново, по которому впоследствии и был нанесен удар украинских войск.

Также обстрелы южной части ДНР велись только на отдельных участках фронта, что указывает на получение Киевом точных координат местоположения позиций ополчения самопровозглашенной республики.

По словам авторов публикации, причастность американского самолета разведчика RC-135 к обстрелам очевидна и не нуждается в дополнительных доказательствах.