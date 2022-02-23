читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев использовал свои беспилотные аппараты Bayraktar TB2 для удара по Донецку, сообщил портал Avia.Pro информация нашла подтверждение в рассказах местных жителей, которые видели разведывательно-ударные дроны, летящие на небольших высотах.

Граждане ЛНР и ДНР говорят сразу от трех беспилотниках украинской армии, которые появлялись в разных районах Донбасса. При этом никто из них не указывает, что именно «Байрактары» атаковали населенные пункты.

Эксперты отмечают, что использование турецких дронов обеспечить Киеву преимущество даже в том случае, если в борьбу с налетами ВСУ вступит Россия. На некоторых участках границы невозможно задействовать средства противовоздушной обороны, поэтому удары со стороны Украины могут привести к серьезным потерям.

Авторы публикации также напоминают, что РФ сделает все возможное для прикрытия ДНР и ЛНР от атак с воздуха. Для этой цели она перебросит в регион зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор», а также ЗРПК «Панцирь».

Вам может понравиться

Путин призвал решить, что делать дальше в ситуации по Донбассу

Президент России Владимир Путин призвал решить, что делать с ситуацией на Донбассе, исходя из сложившихся условий. Как сообщается, в понедельник, 21 февраля, состоялось заседание Совета Безопасности. В заседании принял участие
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту

Гривач: От блокировки “Северного потока-2” пострадает Германия, но не Россия

Граждане Германии уже 6 месяцев платят за газ астрономические суммы, но после анонсированной канцлером Олафом Шольцем остановки газопровода «Северный поток-2» их проблемы только начнутся, заявил в беседе с журналистами «ПолитРоссии»

В новом сезоне шоу “Маска” на НТВ разоблачили первого участника

На телеканале НТВ недавно стартовал новый сезон шоу «Маска», ставший уже третьим по счёту. Участие в проекте приняли 14 знаменитостей, чьи личности были скрыты масками. В первом выпуске, как было
  • Анна
  • 21.02.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 23 февраля – небольшой снег, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 февраля – небольшой снег, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 9 °C | Подольск: погода, 23 февраля – пасмурно, до 0 °C | Армавир: погода, 23 февраля – облачно с прояснениями, до 14 °C |