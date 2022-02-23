Киев использовал свои беспилотные аппараты Bayraktar TB2 для удара по Донецку, сообщил портал Avia.Pro информация нашла подтверждение в рассказах местных жителей, которые видели разведывательно-ударные дроны, летящие на небольших высотах.

Граждане ЛНР и ДНР говорят сразу от трех беспилотниках украинской армии, которые появлялись в разных районах Донбасса. При этом никто из них не указывает, что именно «Байрактары» атаковали населенные пункты.

Эксперты отмечают, что использование турецких дронов обеспечить Киеву преимущество даже в том случае, если в борьбу с налетами ВСУ вступит Россия. На некоторых участках границы невозможно задействовать средства противовоздушной обороны, поэтому удары со стороны Украины могут привести к серьезным потерям.

Авторы публикации также напоминают, что РФ сделает все возможное для прикрытия ДНР и ЛНР от атак с воздуха. Для этой цели она перебросит в регион зенитно-ракетные комплексы «Бук» и «Тор», а также ЗРПК «Панцирь».