Очередная встреча в «нормандском формате», которая проводилась в Берлине, не принесла никаких результатов вообще. Однако именно это выгодно Киеву, который делает все возможное, чтобы обходить тему выполнения Минских соглашений, пишет издание “Коммерсантъ”

Представитель РФ Дмитрий Козак заявил, что 9 часов переговоров не дали каких-то ощутимых результатов, которые можно было сформулировать в документальной форме. Киев упорно отбивался от необходимости говорить напрямую с представителями ЛНР и ДНР, что является одним из главных требований Минских соглашений.

Берлин и Париж, по словам Козака, не старались особо давить на Украину. Они позволяют ей продолжать бессмысленную игру, не приносящую видимых результатов. И Киеву это выгодно, так как она вроде бы предпринимает усилия для урегулирования конфликта на Донбассе, но одновременно с этим не делает ничего.

Если Киев согласится выполнять Минские соглашения, то действующая власть может столкнуться с серьезными проблемами вплоть до нового государственного переворота. Если же время от времени бессмысленно ездить на встречи в «нормандском формате», подобные риски исключаются.