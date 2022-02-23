Планируемой встречи между лидерами России и США не состоится. Вероятность, что в Европе пройдут переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом, нулевая. Об это сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее предполагалось, что встреча президентов двух стран пройдёт, если Россия не станет вторгаться на Украину. Однако администрация США расценила признание Луганской и Донецкой народных республик, территорию которых на Украине считают своей, актом вторжения.

Вопросы для встречи Путина и Байдена должны были подготовить на предварительном саммите государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Однако и эта встреча, запланированная на 24 февраля, была отменена. По словам госсекретаря, после недавних действий России, в ней нет никакого смысла.

Указы о признании независимости ДНР и ЛНР президент Владимир Путин подписал 21 февраля. Тогда же с главами республик были подписаны соглашения о дружбе и сотрудничестве, которые в числе прочего допускают размещение российских войск на их территории для обеспечения безопасности.