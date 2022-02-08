На окраине Донецка был замечен американский флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Донбасс решает».

Согласно имеющейся информации, флаг был поднят американскими наёмниками, которые уже продолжительное время терроризируют жителей ДНР и ЛНР. Они сумели незаметно проникнуть в пригород Донецка и поднять там американский флаг примерно в 80 километрах на северо-восток. Заметили флаг уже после того, как наёмники скрылись.

Отмечается, что этот инцидент является демонстрацией того, что члены ЧВК США находятся уже у самого Донецка. Кроме того, это подтверждает более раннюю информацию об участии иностранных наёмников в нападении на Донецк, которое было совершена совсем недавно.

Со стороны России данный инцидент ещё не прокомментировали.

Ранее мы сообщали, что после атаки ВСУ на Донецк Россия разместила свои войска поблизости от границы с Украиной. Находятся они в Белгородской области.