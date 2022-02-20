Войска РФ, которые принимали участие в маневрах «Союзная решимость-2022» останутся на территории Белоруссии примерно до мая-июня текущего года, заявил официальный Минск. Минобороны сообщило, что все дело в обострении ситуации на Донбассе.

«Проверка призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ», – говорится в официальном заявлении военного ведомства Беларуси.

Отдельные СМИ уже пишут о том, что российские военнослужащие озаботились арендой жилья рядом с полигонами, причем они снимают квартиры минимум на 4 месяца. Это означает, что до июня вывода ВС РФ из Белоруссии ждать не приходится.

Минобороны отмечает, что все это время будет продолжаться проверка готовности сил, которая в ходе учений «Союзная решимость-2022» проводилась с более низким уровнем детализации.