Вооружённые силы России, дислоцированные в Южном военном округе, а также на полуострове Крым начали получать в своё распоряжение реактивные минные заградители. Речь идёт о недавно принятой на вооружение системе “Земледелие”.

Она позволяет в считанные минут развернуть минные поля на значительной территории, чем осложнить неприятелю передвижение по местности. Первые учения с применением нового вооружения прошли в 2020 году.

Новые комплексы для реактивного минирования получала 11-я инженерная бригада Южного военного округа (ЮВО). Сейчас солдаты и офицеры отрабатывают навыки применения вооружения. В ближайшее время “Земледелие” должно поступить в другие инженерные полки, которые входят в состав ЮВО.

Ожидается, что оснащение новой системой минирования Вооружённых сил России на этом не остановится. “Земледелие” в 2022 году должно поступить и на вооружение соединений Центрального военного округа.