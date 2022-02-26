Освобождение ДНР от националистических подразделений ВСУ продвигается успешно, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Он пояснил, что подразделения Народной милиции при огневой поддержке сил РФ продвинулись на шесть километров по направлению к населенному пункту Новомайское.

Генерал-майор рассказал, что достаточно успешно увеличили прорывные участки за минувшие сутки военнослужащие Луганской народной республики.

По словам Конашенкова, националистические отряды используют тактику выжженой земли. Отступая все дальше с территории Донбасса, они подрывают электростанции, мосты, другие важные инфраструктурные объекты.

Кроме того, ВСУ продолжают обстрелы территорий ЛНР и ДНР. Всего за 9 последних дней только на Донецкую республику было проведено 522 атаки.