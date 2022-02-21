Турция проявляет активность на украинском направлении, а в случае гипотетической войны между Москвой и Киевом может воспользоваться ситуацией в своих интересах, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он пояснил, что Анкара в настоящий момент не имеет поддержки Североатлантического альянса, несмотря на свое вхождение в НАТО. Однако ее тайно поддерживает Вашингтон, для которого в деле сдерживания России хороши любые союзники.

Эксперт напомнил, что Турция в Сирии преследует исключительно собственные интересы. То же самое она намерена делать и на Украине. Сейчас она зарабатывает на поставках Киеву «Байрактаров» и военном сотрудничестве, а также делает заявления о непризнании воссоединения Крыма с РФ. В случае войны она попытается сделать все возможное, чтобы удовлетворить свои потребности и на этом направлении, поэтому Москве нельзя выпускать ее из поля зрения.