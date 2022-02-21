Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турция проявляет активность на украинском направлении, а в случае гипотетической войны между Москвой и Киевом может воспользоваться ситуацией в своих интересах, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Он пояснил, что Анкара в настоящий момент не имеет поддержки Североатлантического альянса, несмотря на свое вхождение в НАТО. Однако ее тайно поддерживает Вашингтон, для которого в деле сдерживания России хороши любые союзники.

Эксперт напомнил, что Турция в Сирии преследует исключительно собственные интересы. То же самое она намерена делать и на Украине. Сейчас она зарабатывает на поставках Киеву «Байрактаров» и военном сотрудничестве, а также делает заявления о непризнании воссоединения Крыма с РФ. В случае войны она попытается сделать все возможное, чтобы удовлетворить свои потребности и на этом направлении, поэтому Москве нельзя выпускать ее из поля зрения.

Вам может понравиться

В Гамбурге сильная волна разбила окна пассажирского парома и смыла пассажира

В Германии пассажир, находившийся на пароме, был смыт мощной волной. Об этом сообщает издание The Sun. Происходящее оказалось записано на видео, которое снимал один из пассажиров парома. Согласно имеющейся информации,
  • Анна
  • 18.02.2022
  • читать 1 минуту

НАТО и США ведут подготовку к самой крупной со времен 1945 года войне

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил о высоком риске «нападения» России на Украину. Подтверждением этого он назвал «дезинформацию» об обстрелах со стороны ВСУ и геноциде жителей ДНР

Volkskrant: Нидерланды выделили Украине «военную помощь» амуницией и оружием

Нидерланды окажут военную помощь Украине на 7,4 млн евро спустя месяц после ее соответствующего запроса. В минувшую пятницу нидерландское правительство приняло официальное решение о поставках касок, бронежилетов, радаров, а также
  • redaktor2
  • 20.02.2022
  • читать 3 минуты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи: погода, 21 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 февраля – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск: погода, 21 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 21 февраля – небольшой дождь, до 6 °C |