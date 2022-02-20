Нидерланды окажут военную помощь Украине на 7,4 млн евро спустя месяц после ее соответствующего запроса. В минувшую пятницу нидерландское правительство приняло официальное решение о поставках касок, бронежилетов, радаров, а также снайперских винтовок. Об этом сообщает нидерландское издание Volkskrant. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По данным Министерства обороны Нидерландов, в состав военной поставки для Украины включены: 3000 боевых шлемов, 2000 противоосколочных бронежилетов, 30 противоминных металлодетекторов и двух роботов-детекторов с проводным управлением для обнаружения морских мин, двух радаров наблюдения за полем боя и пяти радаров определения местоположения орудий (используются для определения местоположения вражеской артиллерии в случае входящего огня и расчета ожидаемого места попадания), а также 100 снайперских винтовок с 30 000 единицами боеприпасов к ним.

«Это во многом соответствует запросу Украины», – сказал после заседания Совета министров по поводу элементов военной поставки, не уточнив, что именно оказалось невключенным, министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра.

По его словам, объем и характер помощи «похож на то, что сделали канадцы». Общая стоимость военного снаряжения, оружия и боеприпасов оценивается примерно в 7,4 миллиона евро. Хекстра подчеркнул, что усилия Нидерландов будут по-прежнему сосредоточены на дипломатии, деэскалации и диалоге для предотвращения войны. Решение о военных поставках принято в дополнение к политической, финансовой и военной поддержке Украины, которую Нидерланды уже оказывают как на двусторонней основе, так и в рамках ЕС и НАТО.

Кабинет министров сообщил в своем письме в парламент Нидерландов, что «в отношении винтовок и связанных с ними боеприпасов существует риск того, что они окажутся в чужих руках». Это не соответствует одному из восьми критериев общей позиции ЕС по экспорту вооружений, но отчасти «ввиду острой угрозы нападения России» это не было сочтено имеющим решающее значение для окончательного одобрения военных поставок.

Нидерландское Минобороны ожидает, что для доставки указанной военной помощи в Украину потребуется одна-две недели. Кроме того, для использования некоторых из поставляемых товаров «требуется обучение», и соответствующие курсы будут проводиться за пределами Украины.

Часть военной поддержки (каски, бронежилеты и 90 снайперских винтовок), по оценке военного ведомства, – «избыточная и не нужная для наших собственных оборонных возможностей». Остальное оборудование, включая радары, поступит из оперативных резервов Минобороны.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен также заявила в пятницу, что готовность голландских подразделений, входящих в состав сил быстрого реагирования НАТО, повышается «в связи с напряженностью на Украине и вокруг нее». Она в очередной раз подчеркнула, что Украина не является членом НАТО и что «поэтому нидерландские военные не будут размещаться в Украине для ведения боевых действий».

В последние недели в Палате представителей (парламенте Нидерландов) была выражена широкая поддержка готовности кабинета министров «благожелательно» рассмотреть запрос Украины на поставку вооружений. Тем не менее, с осуждением этого плана выступила правая партии VVD, а также PvdD («Партия защиты животных» – первая парламентская партия такой платформы в мире) и влиятельная Социалистическая партия (SP).

«Невероятно, насколько бессовестно обесцениваются критерии экспорта оружия», – отметил по этому поводу один из лидеров SP Джаспер ван Дейк.

«Нидерландская военная поддержка Украины ничто по сравнению с тем, что предоставляют Соединенные Штаты и Великобритания, и примерно соответствует меньшим поставкам оборудования и вооружений ряда других союзников по НАТО, таких как Канада, Польша и страны Балтии. Кроме того, военные эксперты отмечают, что поставки вооружений никоим образом не сказываются на большом военном превосходстве России по многим направлениям – особенно в воздухе, на море, а также в плане смертоносной и точной огневой мощи на ближних и дальних дистанциях», – отмечает обозреватель Volkskrant Арно Брауэрс.