Если Соединенные Штаты развернут в польском поселке Редзиково свои системы противоракетной обороны Aegis Ashore, то засекреченный объект НАТО в этом населенном пункте автоматически превратится в одну из потенциальных целей Москвы, уверены журналисты издания The New York Times.

Они рассказали, что в настоящий момент объект только строится, однако его возведение завершится в текущем году. Сразу же после этого США могут разместить там системы Aegis Ashore, которые, по их уверениям, направлены против Ирана и не имеют к РФ никакого отношения.

Москва не верит в подобные заявления, на что у нее имеются все основания. Так, Редзиково располагается всего в 160 километрах от российских рубежей и размещенные там средства ПРО получат возможность атаковать любые баллистические ракеты, стартующие с территории РФ. Именно поэтому Москва возьмет секретный объект под контроль и вполне может его уничтожить, если начнется вооруженное столкновение с Североатлантическим альянсом.