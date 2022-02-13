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Ждать извинений США за очередную провокацию, в которой участвовала подводная лодка класса «Вирджиния», не стоит, уверен военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он пояснил, что сейчас Вашингтон может задействовать «англо-саксонскую риторику» и высказаться в том духе, что Курилы являются территорией Японии.

Вот если бы российский корабль «Маршал Шапошников» задействовал комплекс «Ответ» и затопил субмарину, то тогда США обвинили бы Москву в атаке на АПЛ в российских территориальных водах. То есть, поменяли бы риторику на противоположную.

Главный плюс инцидента, считает эксперт, заключается в том, что РФ продемонстрировала способность обнаруживать подводные лодки-невидимки ВМС США. Нарушителя выявили противолодочные самолеты Ил-38, которые прошли глубокую модернизацию и демонстрируют высокую эффективность в выполнении возложенных на них задач.

Литовкин отметил, что и на фрегате «Маршал Шапошников» установлена специальная гидроакустическая станция, способная обнаруживать такие субмарины. Поэтому экипаж АПЛ быстро понял, что спрятаться ему не удастся, и поспешно вышел в нейтральные воды.

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