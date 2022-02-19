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Радиолокационные станции «Воронеж» и новейшие зенитно-ракетные системы С-500 «Прометей» идеально дополняют друг друга и могут обеспечить надежную защиту российского воздушного пространства. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснил, что это чрезвычайно важно на фоне разработки Соединенными Штатами новых баллистических ракет.

По словам аналитика, США планируют принять новые МБР на вооружение к 2030 году. Россия отлично это знает и поэтому предпринимает меры для защиты от американских ракет.

Кнутов рассказал, как именно будет работать связка «Воронежа» с комплексами С-500. В качестве примера он привел пуск по России межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки ВМС США. Уже в момент запуска спутниковые системы ПРО отправят на РЛС «Воронеж» всю информацию о стратегическом оружии. Радиолокационная станция выполнит сопровождение МБР, после чего С-500 атакует боезаряд противоракетой и уничтожит его.

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