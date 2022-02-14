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Американская подводная лодка класса «Вирджиния», которая нарушила границы территориальных вод России у Курильских островов, «прощупывала» оборону РФ, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. Он заявил, что экипажу субмарины вряд ли понравился результат разведки, так как АПЛ имела все шансы навсегда уйти на дно океана.

Минобороны РФ после изгнания подлодки из своих территориальных вод направило ноту протеста в американское посольство. Но США, по мнению эксперта, вряд ли собираются извиняться за свою наглую провокацию с субмариной.

Заплывы подводной лодки Virginia – это всего лишь малая часть плана, который Соединенные Штаты реализуют против России. Их цель – поддерживать напряженность одновременно на всех направлениях. Так, на востоке это Курилы, которые США по непонятным причинам считают частью Японии, на юге – «бедная и несчастная» Украина, на которую Россия восьмой год нападает да никак не нападет, на севере – Арктический регион, за которых предстоит серьезная борьба.

США продолжат нагнетать ситуацию и в будущем, поэтому России нужно находиться в постоянной готовности к этому и тренироваться отвечать на откровенные провокации более решительно и жестко.

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