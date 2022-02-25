Украинские ВС атаковали авиабазу Миллерово в Ростовской области. Для этого они предположительно использовали оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У», сообщил военный корреспондент Семен Пегов в телеграм-канале WarGonzo.

Журналист отмечает, что в качестве доказательств удара пока приводятся только снимки, которые разместили в Сети представители летного состава базы. Известно, что в момент атаки ни одного самолета ВКС на аэродроме не было, все они выполняли боевые задачи в воздухе.

На снимках видно, что обстрел спровоцировал возгорание на авиабазе, с ликвидацией которого успешно справился личный состав.

Откуда именно наносились удары и по каким причинам на них не отреагировали средства РЭБ и противовоздушной обороны России, в настоящий момент не сообщается.