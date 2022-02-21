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Западные эксперты, которые совсем еще недавно наперебой кричали о преимуществах ВС США и НАТО над российской армией, сейчас начали оценивать ситуацию трезво. И пришли к неутешительным для себя выводам, рассказал военный корреспондент Андрей Коц.

Он напомнил высказывание полковника американских ВВС Максимилиана Бремера о способности РФ быстро уничтожить натовские самолеты, захватить превосходство в воздухе и нанести серьезный урон наземным силам Альянса.

Произойдет это, считает Бремер, по двум основным причинам. Первая – это отсутствие в распоряжении НАТО достаточного количества средств противодействия Москве. Вторая – наличие у России модернизированных и совершенно новых средств ПВО, которые легко уничтожать большинство американских истребителей и бомбардировщиков.

К ним эксперт отнес зенитно-ракетные комплексы «Тор», «Тунгуска», «Бук», а также переносные ЗРК «Игла» и «Верба», Кроме того, у РФ имеются также ЗРПК «Панцирь» в разных модификациях.

Коц добавляет, что американские эксперты отлично знают, что проигрывают РФ в количестве дальнобойных артиллерийских орудий и РСЗО большого радиуса действия, что также дает Москве преимущество в гипотетической войне.

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