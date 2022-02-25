Операция по демилитаризации Украины коснулась и территории Одесской области, в которой уже уничтожено несколько воинских частей. Так, взрыв, сопровождающийся пожаром, прогремел в подразделении, которое базируется на улице В.Кириллова.

Кроме того, удару подверглась и войсковая часть, расположенная в Малиновском районе «жемчужины у моря» на улице Промышленной. Почти одновременно уничтожен объект военного предназначения, использовавший участок железной дороги.

В других регионах страны также наносятся удары по военным объектам. В Краснополье полностью уничтожена войсковая часть 7036, а в непосредственной близости от населенного пункта Красная Григоровка – в/ч 7036 2110.

По неподтвержденной пока информации, морская пехота РФ также высадилась на острове Змеиный, который военнослужащие ВСУ удерживали на протяжении всего вчерашнего дня.