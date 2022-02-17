В современных реалиях нормы, которые некогда регулировали безопасность в Европе, уже не работают, а в договорах, контролирующих вооружение у стран, уже нет никакого смысла. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы внешнеполитического ведомства, требования России предоставить ей гарантии безопасности вполне обоснованны. Но Европе, подчеркнул Ле Дриан, также нужны гарантии безопасного и стабильного развития. И всё это можно и нужно обсуждать.

При этом глава МИД Франции пока не испытывает особого восторга по поводу отвода части российских войск с территорий, которые граничат с Украиной. По его словам, чтобы делать какие-то выводы о снижению угрозы Киеву со стороны Москвы, нужно дождаться полного завершения военных учений.

Представители российских вооружённых сил 15 февраля заявили, что часть воинских подразделений, которые участвовали в совместных с Белоруссией учениях, отправились в места постоянно дислокации. По мнению стран Запада, это свидетельствует о снижении рисков вторжении России на Украину. Хотя в самой Москве изначально говорили, что планов по вторжению нет.