читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В современных реалиях нормы, которые некогда регулировали безопасность в Европе, уже не работают, а в договорах, контролирующих вооружение у стран, уже нет никакого смысла. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По словам главы внешнеполитического ведомства, требования России предоставить ей гарантии безопасности вполне обоснованны. Но Европе, подчеркнул Ле Дриан, также нужны гарантии безопасного и стабильного развития. И всё это можно и нужно обсуждать.

При этом глава МИД Франции пока не испытывает особого восторга по поводу отвода части российских войск с территорий, которые граничат с Украиной. По его словам, чтобы делать какие-то выводы о снижению угрозы Киеву со стороны Москвы, нужно дождаться полного завершения военных учений.

Представители российских вооружённых сил 15 февраля заявили, что часть воинских подразделений, которые участвовали в совместных с Белоруссией учениях, отправились в места постоянно дислокации. По мнению стран Запада, это свидетельствует о снижении рисков вторжении России на Украину. Хотя в самой Москве изначально говорили, что планов по вторжению нет.

Вам может понравиться

«Факти» (Болгария): Вашингтон использовал против России “коронный прием” президента Путина

Вашингтон задействовал “коронный прием” Владимира Путина, чтобы негативно повлиять на авторитет России, но навредил только Украине, пишет болгарское издание «Факти». Его публикацию представил портал «ИноСМИ». Авторы напомнили, что три месяца

В Дании рассказали о пяти причинах мягкой позиции Германии по отношению к России

Автор датского издания DR Микаэль Рейтер заявил, что Германия предпочитает не занимать чью-либо сторону в ситуации с Украиной. Из-за этой позиции Германия часто подвергается критике со стороны других западных стран.
  • Анна
  • 15.02.2022
  • читать 1 минуту

Европейский суд отклонил иски Венгрии и Польши по механизму выделения средств из бюджета ЕС

Иски Польши и Венгрии по поводу необходимости признавать верховенство права ЕС для получения средств из фондов объединенной Европы, отклонены европейским судом юстиции в Люксембурге. Об этом сообщается в соответствующем постановлении.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 17 февраля – пасмурно, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 февраля – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 17 февраля – пасмурно, до 2 °C | Подольск: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 17 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C |