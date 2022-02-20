Читатели западных СМИ неоднозначно относятся к ежедневным публикациям о «нападении» России на Украину, которое якобы должно состояться в ближайшее время. Кто-то верит во всю ту чушь, появляющуюся в прессе, а кто-то, напротив, считает, что таким образом медиаресурсы лишь разжигают пламя большой войны.

Так, французские читатели возмутились статьей издания Le Figaro о заявлении президента США Джо Байдена о «неминуемом вторжении» РФ на Украину.

«Эта война накроет каждого европейца в то время, пока Байден будет отсиживаться где-то далеко, — уверен читатель под ником m claire b.

«Неужели американцам больше нечем было заняться, кроме как пощекотать Россию? Все американские конфликты всегда связаны с углеводородами, после провала Сирии они приходят к давлению в Европе, — поддержал его le roi rene.

Французский пользователь Clay Zen назвал президента Украины Зеленского «ослом», который следует за морковкой, подсовываемой США и пытается втянуть в войну с Россией всю Европу.

«Кто хочет идти убивать за Украину по указке США?», – поинтересовался он.

Также читатели отметили, что бесконечный перенос дат «нападения», прогнозы по которым не оправдываются, задуман Вашингтоном специально, чтобы не ослаблять давление на РФ.