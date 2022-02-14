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Ситуация с протестами в Канаде из-за коронавирусных ограничений выходит на новый уровень. Власти страны готовы пустить вход закон о чрезвычайных ситуациях, который приняли ещё в 1988 году, но который до этого ни разу не применялся. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. 

 В частности, закон даёт право федеральному правительству запрещать публичные собрания или даже передвижения граждан по стране. Закон, предусматривает наказание в виде крупного денежного штрафа или реального срока заключения в тюрьме. Чтобы закон вступил в силу, правительство должно инициировать его принятие в парламенте Канады.  

Протесты в этой стране начались в конце января. В них в основном, задействованы дальнобойщики и их сторонники. Они призывают снять все ограничения, которые действуют в Канаде в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. В ходе протестов дальнобойщики перекрыл в нескольких местах американо-канадскую границу, тем самым нанеся ущерб товарообмену двух стран. 

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