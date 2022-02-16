Потребители Германии получают российский газ в несколько раз дешевле, чем он мог бы стоить сейчас. И поблагодарить за это стоит бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с нынешним канцлером Олафом Шольцем.

Путин напомнил, что именно Шрёдер в начале “нулевых” поддержал строительство газопровода “Северный поток”. Трубопровод начали создавать после того, как Украина отказалась от исполнения ряда обязательств по соглашениями о поставках природного газа в Европу. В работу тогда активно включился канцлер Шрёдер.

Сейчас, по словам Путина, Германия получает более 50 миллиардов кубометров газа. При этом “голубое топливо” поступает потребителям по долгосрочным контактам. А цена по таким контрактам в пять, а иногда и в семь раз ниже спотовых цен, то есть тех по которым оплата происходит немедленно.

Встреча лидеров России и Германии прошла 15 февраля. На ней стороны обсудили вопросы энергетики, а также ситуацию на российско-украинской границе.

Бывший канцлер Германии довольно тесно связан с Россией сейчас. Он входит в совет директоров компании “Роснфеть”, является иностранным членом Российской Академии наук. Пост федерального канцлера Герхард Шрёдер занимал с 1998 по 2005 годы.