читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Потребители Германии получают российский газ в несколько раз дешевле, чем он мог бы стоить сейчас. И поблагодарить за это стоит бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с нынешним канцлером Олафом Шольцем.

Путин напомнил, что именно Шрёдер в начале “нулевых” поддержал строительство газопровода “Северный поток”. Трубопровод начали создавать после того, как Украина отказалась от исполнения ряда обязательств по соглашениями о поставках природного газа в Европу. В работу тогда активно включился канцлер Шрёдер.

Сейчас, по словам Путина, Германия получает более 50 миллиардов кубометров газа. При этом “голубое топливо” поступает потребителям по долгосрочным контактам. А цена по таким контрактам в пять, а иногда и в семь раз ниже спотовых цен, то есть тех по которым оплата происходит немедленно.

Встреча лидеров России и Германии прошла 15 февраля. На ней стороны обсудили вопросы энергетики, а также ситуацию на российско-украинской границе.

Бывший канцлер Германии довольно тесно связан с Россией сейчас. Он входит в совет директоров компании “Роснфеть”, является иностранным членом Российской Академии наук. Пост федерального канцлера Герхард Шрёдер занимал с 1998 по 2005 годы.

Вам может понравиться

Российский фрегат применил спецсредства против подводной лодки ВМС США в Охотском море

Минобороны РФ раскрыло подробности сегодняшней провокации, устроенной американской подводной лодкой класса «Вирджиния» в Охотском море. Представители ведомства заявили, что атомная субмарина была обнаружена неподалеку от острова Уруп Курильской гряды в

Кедми: Из-за России Вашингтону придется выбирать между уничтожением США и развалом НАТО

Российские требования по гарантиям безопасности поставили непростой выбор перед США – либо война и полное уничтожение страны, либо откат расширения НАТО на восток, который вполне может привести к развалу блока,

Президент РФ Путин: НАТО 30 лет обещает не расширяться, но уже стоит у “нашего дома”

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем российский президент Владимир Путин высказался по поводу расширения НАТО на восток. Он заявил, что три десятилетия Североатлантический альянс обещает Москве
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 февраля – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -7 °C | Королев: погода, 16 февраля – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 16 февраля – небольшая облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 16 февраля – переменная облачность, до -1 °C |