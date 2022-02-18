Британский премьер Борис Джонсон решил напугать Россию сообщением в китайской социальной сети Weibo, но лишь насмешил пользователей.

Он написал, что президенту России Владимиру Путину нужно «одуматься» и «сделать шаг назад», чтобы не допускать катастрофы для страны. Также он призвал «всех» включаться в переговоры с Москвой, чтобы не свалиться «в обрыв», на краю которого замер весь мир.

Китайские пользователи выразили недоумение этим постом Джонсона. Они поинтересовались, почему британский премьер решил, что Владимир Путин следит за его активностью именно в Weibo.

«Забавно. Премьер-министр Великобритании заходит на китайский Weibo, чтобы поговорить с президентом России», – написал один из пользователей.

Другой отметил, что Джонсону нужно было не бойкотировать Олимпиаду в Пекине, раз он так хотел встретиться с Путиным именно в Китае.

«Ждём на Weibo переговоров Джонсона с Байденом и Макроном», – иронично заметил еще один читатель.

Эксперт Владимир Карасев также отметил, что у Джонсона остается масса новых оригинальных вариантов для связи с Путиным. Никогда не поздно зарегистрировать для этой цели аккаунт на «Одноклассниках» или в социальной сети «ВКонтакте». Тогда премьер Великобритании сможет хвастать, что сыграл с Путиным «на его поле».