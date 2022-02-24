В Ростовской области прошли военные учения пилотов истребителей. На них на сверхмалых высотах (до 5 километров) отрабатывались спецупражнения, а также перехват условного нарушителя воздушного пространства России.

В учениях принимали участие боле 20 лётчиков на самолётах Су-27 и Су-30СМ. Они отработали выполнение задач поодиночке, в парах, а также в звеньях и группах. Кроме этого, во время учебных вылетов, пилоты сымитировали в воздушный бой.

В сообщении Южного военного округа также отмечается, что во время учений пилотам была дана задача выполнить элементы высшего пилотажа. В частности, действую небольшими группами лётчики сделали развороты на форсаже, боевые виражи, “бочку”, петлю Нестерова и другие элементы.

Отмечается, что для отработки навыков лётчики провели в воздухе около 3 часов.

Учения проводились на фоне российской военной спецоперации на Украине. 24 февраля о её начале сообщил президент Владимир Путин.