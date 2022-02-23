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Американские наемники, готовившие целый ряд диверсий против правительственных сил Сирии, обнаружены и ликвидированы российскими ВКС, пишет портал Avia.Pro. Ссылаясь на телеграм-канал «Военкоры Русской весны», авторы также опубликовали видеозапись разгрома диверсантов.

Местоположение боевиков и наемников США было обнаружено с помощью беспилотного аппарата. Он в течение некоторого времени вел за ними наблюдение, после чего авиация получила приказ на уничтожение террористов.

Боевики на пикапах «Тойота Хайлюкс» двигались по автодороге Т-3 по направлению к сирийскому аэродрому Бакталь, который расположен в провинции Дейр-эз-Зор. Диверсия на этом объекте сулила серьезные проблемы правительственным силам, поэтому было решено ее не допускать. Российские ВКС уничтожили пикапы и тем самым предотвратили крупную провокацию с уничтожением военного аэродрома.

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