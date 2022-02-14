В Брянской области наблюдается повышенная активность российской боевой техники, которая перемещается в неизвестном направлении. Об этом заявили эксперты американского издания The Washington Post, которые опубликовали соответствующее видео в подтверждение своих слов.

По словам автора, запись была сделана еще 5 февраля у населенного пункта Фокино, но жители Брянской области сообщают, что несколько колонн техники появлялись на дорогах и в другие даты.

Так, 11 февраля на Московском проспекте в Брянске была замечена колонна военных грузовиков. Также за пару дней до этого в объективы видеокамер попала техника, направляющаяся к Бежицкому району региона. Наконец, еще одна колонна прошла по городу по направлению к Киевскому шоссе.