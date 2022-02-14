Договор, принятый больше десяти лет назад, сейчас может стать основой для введения в отношении России новых экономических санкций без какого-либо вооружённого конфликта. Такое предположение сделал военный аналитик Константин Сивков.

Он напомнил, что речь идёт о Венском договоре, который сейчас действует в редакции 2011 года. Документ предполагает, что одна из стран, которая чувствует угрозу своей безопасности со стороны другой, вправе подать официальный запрос о том, какая военная деятельность ведётся на совместной границе. Так уже поступила Украина, рассказал Сивков.

При этом, если государство не устроил ответ на запрос, то оно вправе потребовать собрать совещание представителей двух стран с привлечением прочих участников Венского договора для определения угроз. И уже во время такого совещания может быть принято решение о каких-либо мерах в отношении той или иной страны. В данном случае, о санкциях в отношении России, пояснил Сивков. Эксперт добавил, что в данном случае, ограничения могут быть наложены и без начала боевых действий.

Кроме этого, военный аналитик указал, что совещания в рамках Венского договора могут стать основанием для поставок в Украину вооружения от стран НАТО и даже для развёртывания там войск Североатлантического альянса.