Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что страна не собирается отказываться от проекта атомной электростанции «Пакш-2», несмотря на призывы оппозиционных сил. Напомним, что строить эту АЭС намеревается «Росатом».

На одном из венгерских телеканалов Орбан отметил, что правительство страны не хочет платить высокую цену за энергоносители, поэтому проект будет реализован. Одновременно с этим он подчеркнул, что все санкционные меры, которые против России вводит Евросоюз, Будапешт поддержал.

Контракты на строительство двух новых энергоблоков на станции «Пакш» Венгрия подписала с «Росатомом» еще в 2014 году. Однако процесс затянулся, так как Еврокомиссия заблокировала реализацию проекта длительным разбирательством. Стоимость контракта составляет примерно 12,5 миллиардов евро.