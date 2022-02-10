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Украинский флот станет более боеспособным и сможет наконец что-то противопоставить России в Чёрном и Азовском морях. Так прокомментировал новые поставки вооружения из Великобритании посол Украины в этой стране Вадим Пристайко. 

По словам дипломата, речь идёт о поставках на флот ракет. Каких именно – Пристайко не уточнил, но отметил, что они будут использованы, если начнётся война с Россией. Сумма контракта составила 2 миллиарда долларов, уточнил посол. Поставка вооружения должна начаться в ближайшее время.  

О том, что украинский флот слаб в сравнении с российским говорил и президент страны Владимир Зеленский. Ещё в прошлом году он намеревался укреплять боеспособность ВМФ с помощью стран Запада.  

США и Великобритания начали поставки вооружения на Украину в начале этого года на фоне кризиса на российско-украинской границе. Официальные лица западных стран неоднократно сообщали, что Россия готовит вторжение на Украину. Москва со своей стороны отрицает наличие подобных планов. 

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