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Для более эффективного сдерживания России у восточных границ НАТО Великобритания направит дополнительные войска. Об этом заявил премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон. 

В интервью газете Times он сообщил, что в Юго-Восточной Европе Лондон разместит истребители “Тайфун”, а также корабли королевских ВМС. Глава английского правительства отметил, что такие действия необходимы для поддержки союзников НАТО на восточном фланге. Кроме того, концентрация военных сил России и Белоруссии у границ вызывает тревогу стран-членов НАТО. 

Также Джонсон рассказал, что Британия по-прежнему готова оказывать помощь Украине поставками вооружения и укреплять силы НАТО в Прибалтике.  

Ранее Лондон направлял дополнительный контингент в Польшу. Число британских солдат в этой стране увеличилось на 350 человек.  

Всё это происходит на фоне сообщений о возможном вторжении Россию на Украину. О готовящемся наступлении страны Запада говорят на протяжении последних месяцев. В Москве неоднократно заявляли, что никаких вторжений в Украину не планируется. 

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