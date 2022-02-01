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Исследователи из Страны Восходящего Солнца изобрели прививку от старости и уже успешно её протестировали. Правда, пока только на мышах.  

Специалисты сделали открытие, когда изучали гены в стареющих клетках. Они обратили внимание, что в накопленных в организме недействующих клетках присутствует определённый белок. Причём в таких клетках он синтезируется в больших количествах. Накопление недействующих клеток в организме считается одним из признаков его старения.  

Учёные выделили найденный белок, а затем разработали вакцину, которая проникая в организм, настраивала иммунную систему таким образом, что та начинает бороться с белком. Тесты на мышах показали, что введённая им вакцина успешно действует, увеличивая продолжительность жизни животных.  

О разработке таблетки от старости, утверждают учёные, пока говорить рано. Тем не менее новое изобретение поможет в разработке новых лекарств и методов различных заболеваний.   

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