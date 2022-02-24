Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) высказал в адрес России осуждение за начало специальной операции на Украине. Его представители выразили солидарность с украинским спортивным сообществом и с гражданами, не имеющими отношения к футболу и спорту.

На 25 февраля назначено заседание исполкома UEFA, на котором может быть подтверждена информация о переносе финала Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга.

«УЕФА разделяет серьезную озабоченность международного сообщества ситуацию с безопасностью, складывающейся в Европе, и решительно осуждает военное вторжение России на Украину. Как руководящий орган европейского футбола УЕФА неустанно работает над развитием и популяризацией футбола в соответствии с общеевропейскими ценностями, такими, как мир и уважение прав человека, в духе Олимпийской хартии», – заявил УЭФА.

Напомним, что ранее представители Союза уже высказывались за перенос финала, поэтому экстренное заседание может превратиться в простую формальность.