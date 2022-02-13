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Пентагону и Госдепу давно уже никто не верит, поэтому их отговорки по инциденту с подводной лодкой «Вирджиния» в Охотском море ничего, кроме смеха, не вызывают, написали пользователи социальной сети Twitter. Так они отреагировали на заявления Минобороны США о том, что РФ говорит неправду о провокации в своих территориальных водах.

«Ну, я сейчас верю больше Путину, чем Байдену», – высказал свое мнение один из англоязычных пользователей.

Другой напомнил, что «Вирджиния» – это стелс-субмарина ВМС США и иронично заметил, что если ее все же обнаружили, значит США сами того хотели.

«Что ж, отлично, мы ведь точно знаем, что власти США никогда, вообще никогда не врут. Особенно в том, что касается военных операций», – добавил еще один пользователь Сети.

Напомним, что фрегату «Маршал Шапошников», который вышел на перехват американской субмарины, нарушившей границу РФ, пришлось применить спецсредства. Только после этого АПЛ ушла в нейтральные воды.

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