читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Инцидент с подводной лодкой в российских территориальных водах послужил поводом для анекдота, который разместил телеграм-канал MilitaryMaps.

Напомним, что субмарина класса «Вирджиния» была обнаружена российскими самолетами Ил-38 и встретилась в поединке с фрегатом «Маршал Шапошников». Экипаж корабля потребовал немедленного всплытия АПЛ, а когда американские моряки проигнорировали предупреждение, произвел предупредительное бомбометание по курсу подлодки.

Американские подводники почувствовали, что пахнет жареным и активировали самоходный имитатор, призванный заглушить звуки самой АПЛ. Одновременно с этим они ретировались из российских территориальных вод. Именно действия экипажа субмарины стали темой для анекдота:

«Молния! Байден попросил Путина вернуть ему имитатор подводной лодки», – пошутили авторы телеграм-канала.

Вам может понравиться

MedikForum: Природные катастрофы могут ускорить процесс старения человека

Природные катаклизмы представляют серьезную опасность для жизни и здоровья человека, рассказали исследователи из Университета Аризоны. Они пояснили, что даже если людям удается успешно пережить подобные катастрофы, их организм становится уязвимым

Встреча в “нормандском формате” закончилась безрезультатно в пользу Украины

Очередная встреча в «нормандском формате», которая проводилась в Берлине, не принесла никаких результатов вообще. Однако именно это выгодно Киеву, который делает все возможное, чтобы обходить тему выполнения Минских соглашений, пишет

Эксперт Литовкин рассказал о спесредстве, обратившем в бегство американскую подлодку у Курил

Моряки российского фрегата «Маршал Шапошников», который был отправлен на перехват нарушившей границы территориальных вод РФ американской подводной лодки, потребовали немедленного всплытия АПЛ. Однако ее экипаж проигнорировал предупреждение. Именно тогда было
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 февраля – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 13 февраля – пасмурно, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 февраля – снег, до -4 °C | Королев: погода, 13 февраля – переменная облачность, до 1 °C | Подольск: погода, 13 февраля – облачно с прояснениями, до -0 °C | Армавир: погода, 13 февраля – пасмурно, до 2 °C |