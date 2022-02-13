Инцидент с подводной лодкой в российских территориальных водах послужил поводом для анекдота, который разместил телеграм-канал MilitaryMaps.

Напомним, что субмарина класса «Вирджиния» была обнаружена российскими самолетами Ил-38 и встретилась в поединке с фрегатом «Маршал Шапошников». Экипаж корабля потребовал немедленного всплытия АПЛ, а когда американские моряки проигнорировали предупреждение, произвел предупредительное бомбометание по курсу подлодки.

Американские подводники почувствовали, что пахнет жареным и активировали самоходный имитатор, призванный заглушить звуки самой АПЛ. Одновременно с этим они ретировались из российских территориальных вод. Именно действия экипажа субмарины стали темой для анекдота: