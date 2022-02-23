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Европу могут наводнить беженцы из Украины. Такой сценарий не исключили в администрации США, если напряжённая обстановка вокруг этой страны сохранится. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

В Вашингтоне призвали готовится страны Европы, особенно те, которые граничат с Украиной, к “массовому исходу” из страны. По мнению администрации США, он может начаться, если российские войска начнут полномасштабное вторжение.

При этом Псаки добавила, что для России остаётся возможность урегулировать всё мирным путём с помощью дипломатии.

Ранее в США назвали началом вторжения признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, территории которых Украина считает своей. При этом президент России Владимир Путин принял решение ввести в ДНР и ЛНР российские войска для поддержания безопасности. Соответствующие решения были приняты 21 и 22 февраля.

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