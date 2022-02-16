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Вступление Украины в НАТО должно проходить естественно, без каких-либо давлений со стороны США или других стран. Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что Вашингтон, признавая суверенитет государств, не намерен указывать кому и в какие альянсы вступать. Из этого следует, заключила Псаки, что США не будут давить ни на Украину, чтобы та поскорее вступала в НАТО, ни на страны Североатлантического блока, чтобы те скорее приняли в свои ряды восточноевропейское государство.

Какова вероятность того, что Украина вообще когда-нибудь войдёт в НАТО, Псаки во время брифинга не уточнила. Многие эксперты сходятся во мнении, что процесс вступления может затянутся на долгие годы, если вообще начнётся.

Раннее посол Украины в Великобритании заявлял, что Киев может отказаться от идеи вступить в НАТО, чтобы не допустить военного конфликта с Россией. Позже в МИД Украины сделали поправку, что слова посла, растиражированные в СМИ, были вырваны из контекста.

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