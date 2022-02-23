Новый виток геополитической напряжённости вокруг Украины выявил разность военных потенциалов России и стран НАТО. В командовании военными подразделениями США признали, что российская армия превосходит их в силе. Об этом заявил один из руководителей Аэромобильного командования ВВС США Максимилиан Бремер.

По его словам, в случае боевых столкновения с российской армией, страны НАТО не смогут обеспечить достаточно надёжное прикрытие своих наземных частей авиацией. Причина в том, что Россия, по словам Бреммера, располагает куда более мощными системами противовоздушной обороны и большим количеством переносных зенитно-ракетных комплексов, что существенно снижает эффективность от действий авиации Альянса.

Кроме этого, считает военный специалист, за последние годы Россия накопила достаточно единиц тяжёлой артиллерии, что станет одним из козырей на поле боя. В российской армии систем залпового огня существенно больше, чем в странах НАТО, и в критической ситуации этот фактор может стать решающим, подчеркнул Бремер.

Таким образом, делает заключение эксперт, несмотря на то, что действия России у границ Украины сплотили страны НАТО, военный потенциал у них пока ещё слишком низок, чтобы на равный тягаться с Вооружёнными силами России.